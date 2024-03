Na noite desta sexta-feira (8), um grave acidente ocorreu no bairro Habitasa, em Rio Branco (AC), quando uma mãe e sua filha foram atropeladas por um motociclista na Avenida Ceará.

O condutor da moto, Ataide de Carvalho Lira, 22 anos, colidiu com as vítimas enquanto se aproximava da quarta ponte. Carmen Rodrigues de Oliveira, 33 anos, e sua filha, de 11 anos, foram gravemente feridas no incidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma equipe de suporte avançado conseguiu estabilizar Carmen, que estava em parada cardiorrespiratória. Ela foi encaminhada para o Pronto Socorro de Rio Branco em estado gravíssimo, devido a politraumatismo e traumatismo craniano encefálico.

O condutor da moto sofreu apenas escoriações leves e também foi levado ao pronto-socorro para avaliação médica. Testes realizados pela equipe policial do BPTRAN não detectaram presença de álcool no sangue do condutor.

A médica plantonista do Samu, Dra. Denise Fontes, ressaltou a gravidade dos ferimentos de Carmen e a necessidade de cuidados intensivos.

Por AcreOnline.net

Com Informacões ContilNet

