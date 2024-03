Com o objetivo de atender a população atingida pelas cheias dos rios em 19 municípios do Acre, servidores da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) e Fundação Aldeia de Comunicação (Fundac) realizaram a entrega de cestas básicas e roupas à campanha de arrecadação Juntos Pelo Acre, nesta sexta-feira, 8.



A entrega foi realizada com a presença da secretária de comunicação, Nayara Lessa, que destacou a importância da solidariedade. “Se cada um doar um pouco, esse pouco se junta e se torna muito. Toda essa arrecadação, será distribuída para as famílias que mais precisam nesse momento”, declarou.



O coordenador da Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, Erisney Mesquita, disse que todos os servidores do núcleo da Secom no município abraçaram a causa. “Em um universo de 22 servidores, conseguimos arrecadar 16 cestas básicas, além das peças de roupas. Todo mundo entendeu a sensibilidade do momento, de ajudar as pessoas, não só de Cruzeiro do Sul, mais também outras famílias afetadas em todo o estado do Acre”, declarou.



Juntos Pelo Acre

A campanha Juntos pelo Acre iniciou no ano passado, com a cheia repentina dos igarapés e rios no estado. Este ano, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov), Secretaria de Estado de Casa Civil e Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) coordenam as ações de arrecadações.



O ponto de arrecadação fica na Biblioteca Pública, localizada no Centro de Rio Branco, e funciona de segunda a sábado de 7h30 às 18h, e aos domingos de 7h30 às 15h. Doações de alimentos, roupas, produtos de higiene e recursos financeiros de pessoas físicas e jurídicas estão sendo recebidas no local.

A campanha também aceita doações via Pix, com a chave SOS2024, proporcionando uma maneira conveniente para quem não consegue entregar nos locais de arrecadação.

Andreia Nobre Agência de Noticias do Acre

Foto: Marcos Vicentti/Secom

