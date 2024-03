A medição é realizada a cada 3 horas pela Defesa Civil

O Rio Acre segue baixando na capital acreana, de acordo com a medição das 12 horas desta sexta-feira (8).

O nível do afluente baixou 10 centímetros e chegou a marca dos 16,95m. Na medição das 9h, o rio estava em 17,05m.

O Rio Acre atingiu 16,95, às 12h desta sexta-feira/Foto: Marcos Vicentti

A Prefeitura de Rio Branco divulgou os números de desabrigados nesta sexta-feira (08). Ao todo, 70 mil pessoas já foram afetadas pela cheia, sendo 4.147 desabrigadas e distribuídas nos abrigos públicos da cidade, incluindo escolas e o Parque de Exposição. Além disso, um total de 48 bairros foram atingidos.

No Parque de Exposições, 896 famílias estão presentes. Além disso, dez escolas do município abrigam 184 famílias. No total, 1.080 famílias estão espalhadas nos locais de apoio.

A medição é realizada a cada 3 horas pela Defesa Civil

Everton Damasceno, ContilNet

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram