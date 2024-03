Até o momento, seis pessoas foram presas suspeitas de participar na fuga; as buscas completam 24 dias nesta sexta-feira, 8

Na manhã desta sexta-feira, 8, foi preso mais um suspeito de ajudar os dois detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró. Segundo a Polícia Federal, o homem foi preso preventivamente em Fortaleza, no Ceará. Ele não teve a sua identidade divulgada.

Com isso, já foram efetuadas seis prisões de pessoas suspeitas de envolvimento na fuga de Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento. Uma das prisões foi em flagrante e as outras em cumprimento de mandados.

Nesta sexta, as buscas pelos fugitivos completam 24 dias. Eles conseguiram evadir o presídio de Mossoró na madrugada do dia 14 de fevereiro. O caso marca a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal, que inclui cinco presídios de segurança máxima. Cerca de 600 policiais estão envolvidos na operação.

Quem são os fugitivos

Os fugitivos são Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, também conhecido como “Tatu” ou “Deisinho”.

Ambos são naturais do Acre e estavam sob custódia na Penitenciária Federal de Mossoró desde 27 de setembro de 2023, conforme divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública na época.

No ano passado, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Acre informou que Rogério e Deibson estavam entre os detentos envolvidos na rebelião ocorrida em julho de 2023 no presídio de segurança máxima Antônio Amaro Alves. Na ocasião, cinco prisioneiros foram assassinados.

Deibson foi detido em agosto de 2015 e também cumpriu pena no presídio federal de Catanduvas, no Paraná. Ele tem condenações e é acusado de envolvimento em assaltos, furtos, roubos, homicídios e latrocínio.

Já Rogério estava cumprindo pena no Acre quando foi transferido para o Rio Grande do Norte. Ambos são membros de uma organização criminosa e deveriam cumprir uma sentença de dois anos, até 25 de setembro de 2025.

O presídio federal de Mossoró foi inaugurado em 2009 e é o único localizado no Nordeste. Com uma área de 13 mil metros quadrados, abriga mais de 200 detentos e nunca havia registrado uma fuga.

Além de Mossoró, o Sistema Penitenciário Federal conta com presídios em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO) e Brasília (DF), que abrigam detentos de alta periculosidade.

