Um homem, que não teve seu nome divulgado, de 48 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (7) enquanto fazia sexo com a namorada, em uma quitinete, na rua Oscar Borel, bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Ao lado do corpo foi encontrado um medicamento utilizado para ereção.

De acordo com informações repassadas à polícia pela mulher que estava com o homem, quando ele desmaiou durante a relação sexual do casal. Segundo a Polícia Civil, junto ao corpo foi encontrada uma embalagem de Tadalafila, medicamento utilizado para obtenção e/ou manutenção da ereção do pênis (disfunção erétil).

A mulher chegou a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para socorrer a vítima, mas ele não resistiu e foi à óbito.

A equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo. Um exame de necropsia vai determinar a causa da morte.

Fonte: D24am

