O Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) é um programa do Governo Federal que oferece financiamento a estudantes de baixa renda para poderem cursar o ensino superior em instituições privadas.

Nesta edição do programa será implementado do Fies Social, destinado a estudantes de baixa renda e inscritos no Cadúnico.

Novidades do Fies para 2024

O Fies 2024 traz algumas novidades importantes para os estudantes, como:

Fies Social: 50% das vagas serão reservadas para estudantes de baixa renda (renda familiar per capita de até meio salário-mínimo) inscritos no CadÚnico. Para esses estudantes, o financiamento pode ser de até 100% dos custos do curso.

Mais flexibilidade na escolha de cursos: Agora, você pode escolher até três cursos de diferentes áreas ao se inscrever no Fies. Essa mudança oferece mais opções e facilita a sua escolha.

Vagas para cursos com boa avaliação: As vagas serão distribuídas prioritariamente para cursos com avaliação positiva no Sinaes, garantindo que você tenha acesso a uma educação de qualidade.

Como se inscrever no Fies Social?

· As inscrições para o Fies 2024 serão abertas no dia 12 de março, no site do MEC, por isso confira os requisitos:

· Ter realizado o Enem a partir de 2010 e obtido média igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação;

· Ter renda familiar per capita de até três salários mínimos;

· Não ter diploma de curso superior;

· Não estar inadimplente com o Fies ou com qualquer outro programa de financiamento estudantil.

Cronograma Fies 2024

Confira abaixo as datas conforme o edital do programa federal:

· Inscrições: 12 a 15 de março

· Resultado da pré-seleção: 21 de março

· Complementação da inscrição para pré-selecionados: 22 a 26 de março

