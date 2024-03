Começou a operar a nova balsa incorporada pelo governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), nesta sexta-feira, 8, na travessia de pedestres, veículos e cargas, no Rio Acre, em Xapuri.

O diretor de Portos e Aeroportos do Deracre, Sócrates Guimarães, destacou que a nova balsa mede 21 metros de comprimento por 4,8 de largura e conta um barco rebocador que deve proporcionar melhorias no serviço de travessia entre os dois lados da cidade.

“Uma inovação necessária com a demanda de transporte que essa travessia tem hoje. No passado, atravessamos aqui dez carros por dia e hoje são 10 carros por hora”, disse.



A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou o trabalho da diretoria de Portos e Aeroportos e frisou que além da nova balsa, a cidade de Xapuri também conta com uma embarcação reserva.

“É um grande avanço, pois agora os veículos não terão mais que descer de ré. Entrarão de frente e sairão de frente, e agora não teremos mais problemas, uma vez que, além da balsa nova, teremos a outra que ficará de reserva”, afirmou a presidente.



Foram investidos R$ 550 mil na execução de serviços de manutenção industrial, preventiva e corretiva.

O governador Gladson Cameli não tem medido esforços para garantir condições necessárias de segurança de trafegabilidade no transporte fluvial da região. As intervenções nos portos do Acre são realizadas pelo Deracre e visam garantir o tráfego de produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais.

Gabriel Freire Agência de Noticias do Acre

Fotos Deracre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram