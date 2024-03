Os segurados do INSS que necessitam requerer o benefício por incapacidade temporária – o antigo auxílio-doença – em breve poderão realizar o pedido e entregar o atestado médico em agências dos Correios. Segundo o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, a novidade faz parte da estratégia do órgão de ampliar o uso do Atestmed, sistema online que dispensa a perícia presencial, com o objetivo de conceder 100% dos benefícios por incapacidade por meio dele até 30 de abril.

Como funciona o pedido de benefício por incapacidade pelos Correios?

A expectativa inicial é que a medida comece a funcionar de forma experimental em Fortaleza a partir de 18 de março, e posteriormente o modelo deve ser liberado a nível nacional. As alternativas para o segurado incluirão ir diretamente à agência dos Correios, onde um funcionário fará o pedido e digitalizará o atestado médico, ou iniciar o pedido através da central telefônica 135 e apresentar o atestado médico nos Correios para completar o requerimento.

Como a medida pode beneficiar o segurado?

Para o presidente do INSS a ação vai trazer eficiência ao sistema, liberando a força de trabalho dos peritos para outras análises, como requerimentos de BPC (Benefício de Prestação Continuada) ou reavaliação periódica de outros benefícios.

Além disso, o executivo afirma que o uso mais frequente do Atestmed diminuirá o risco de pagar o benefício durante um período prolongado apenas por conta de atrasos na análise, independentemente do estado de recuperação do segurado.

O que é o Atestmed?

O Atestmed é um sistema do INSS que permite aos segurados solicitar benefícios por incapacidade temporária sem passar por perícia médica presencial. Por meio da análise documental, o processo é agilizado, sem limitações territoriais ou prazos mínimos de espera.

Em 2023, a ferramenta foi utilizada em aproximadamente 30% dos pedidos de benefício por incapacidade temporária. Segundo o INSS a expectativa é economizar verbas públicas com a digitalização desses processos.

Tecnologia como aliada do INSS

O INSS também está investindo em inteligência artificial e análise de dados para evitar fraudes. Segundo informações da Previdência, todos os pedidos estão alimentando um banco de dados com milhões de atestados médicos, que ajudam a fazer um cruzamento de informações sobre os médicos, como o hospital onde trabalham e a veracidade do número do registro no conselho de medicina.

Redação O Antagonista

