Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o relato angustiante de um morador do bairro Belo Jardim 2, que viveu momentos de terror após sua casa ser alvejada por vários disparos de arma de fogo. O vídeo mostra a parede da residência danificada pelos tiros e revela a gravidade da situação enfrentada pela família.

De acordo com o relato do morador, que prefere não se identificar por questões de segurança, os disparos ocorreram durante a noite, causando pânico e desespero entre os moradores da região. Ele descreveu a sensação de impotência diante da violência que assola o bairro e ressaltou a preocupação com a segurança de sua família.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

