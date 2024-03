Um assassinato registrado na última terça-feira (5) chocou moradores de Assis, município situado no interior de São Paulo. Um homem de 61 anos matou o ex-enteado, de 34, esfaqueado. A situação foi registrada pelo circuito de monitoramento de um imóvel. (Assista abaixo)

A Polícia Civil informou que, horas antes do ocorrido, a mãe de Thiago Alves havia terminado o relacionamento com o autor da facada, identificado como José Claudio Gomes, por ser vítima de violência doméstica. Por isso, o filho da mulher foi à casa do ex-padrasto para recolher os pertences da mãe, quando acabou se desentendendo com o idoso.

Gomes, então, esfaqueou Thiago. Por meio das imagens da câmera, é possível notar que o homem surge pelado, portando duas facas. Inclusive, ele também perseguiu o filho de Thiago, de 16 anos, que conseguiu fugir após presenciar o pai sendo esfaqueado.

O ex-enteado chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimento sofrido.

O suspeito do crime chegou a fugir, porém, foi localizado e preso por policiais militares. De acordo com o delegado que está à frente do caso, Giovani Bertinatti, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), o homem alegou em depoimento que agiu em legítima defesa. Segundo ele, Thiago e o filho depredaram sua casa e levaram vários objetos.

As facas usadas no crime foram apreendidas.

