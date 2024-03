Foi solicitado o apoio de uma guarnição do Corpo de Bombeiros para a retirada do corpo de dentro do açude

O corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira feira (7), em uma propriedade particular, no Ramal da Judia, no Segundo Distrito de Rio Branco (AC). Segundo informações da filha da vítima, identificada como Rayane Rodrigues de Souza, seu pai passava por problemas de depressão.

O homem trabalhava como vigilante e após ficar sem emprego, José Ronilso Rodrigues de Souza, de 55 anos, teria se isolado de todos. Familiares relataram que José foi visto pela última vez na terça-feira (5) próximo a residência onde morava. Dois dias após ter sumido, a filha Rayane foi a Delegacia de Polícia Civil e registrou o desaparecimento do seu pai.

José só foi encontrado boiando dentro do Igarapé da Judia, na manhã desta quinta-feira por familiares que resolveram realizar buscas nas dependências da propriedade. A filha disse que o homem pode ter sofrido de um ataque epilético e caído dentro do açude. A propriedade é uma pequena chácara onde ele residia. Ao encontrar o corpo, imediatamente a Polícia Militar foi informada e uma guarnição de militares do Segundo Batalhão chegou ao local e pode constatar a veracidade das informações.

Informados via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), uma equipe de peritos do IML foi ao local, isolou a área, realizou todos os procedimentos periciais, e, devido a dificuldade em retirar o corpo de dentro da água, foi solicitado o apoio de uma guarnição do Corpo de Bombeiros para a retirada do corpo de dentro do açude.

Policiais Civis da Equipe de Pronto Emprego (EPE) também foram ao local para verificar as circunstâncias da morte.

Após o local ser periciado, o corpo foi recolhido e encaminhado para a base do IML de Rio Branco, onde passará pela necropsia e posteriormente liberado para o velório da família.

