O Rio Branco perdeu para o Paysandu por 3 a 0 na noite desta quarta, 6, na Cuzuru, em Belém, no Pará, e foi eliminado da Copa Verde 2024. Biel, Vinícius Leite e Carlão marcaram os gols do Papão.

Dois gols em 7 minutos

O Paysandu pressionou o Rio Branco desde o início da partida. Aos 16, quando a pressão parecia controlada, Biel fez 1 a 0. O Papão seguiu no ataque e aos 23 Vinícius Leite marcou o segundo.

No fim da primeira etapa, Vitinho teve a oportunidade de diminuir o placar, mas perdeu uma grande chance para o Rio Branco. Na segunda etapa, Carlão aproveitou a “confusão” dentro da área e definiu o placar.

Campeonato Estadual

O Rio Branco, agora, volta todas as suas atenções para o Campeonato Estadual. O Estrelão enfrenta o Vasco no domingo, 10, às 15 horas, no Florestão.

PHD Esporte Clube

Foto Thiago Lobato

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram