Confira quando você vai receber o primeiro depósito do Pé-de-meia

O Ministério da Educação (MEC) determinou as datas dos repasses do programa Pé-de-meia referentes ao Incentivo-Matrícula. Para receber os valores, os estudantes devem ter as informações enviadas pelas redes de ensino entre os dias 29 de fevereiro e 8 de março.

O pagamento será de R$ 200 e será depositado em contas digitais criadas automaticamente pela Caixa Econômica Federal. No caso do beneficiado ser menor de idade, os responsáveis pelo adolescente devem autorizar o saque e o acesso ao aplicativo da Caixa.

Datas do pagamento do Pé-de-meia

Confira o cronograma dos depósitos de R$ 200 a serem feitos conforme o mês de aniversário dos estudantes:

Data de pagamento

Mês de nascimento do estudante

26 de março

Janeiro e fevereiro

27 de março

Março e abril

28 de março

Maio e junho

1º de abril

Julho e agosto

2 de abril

Setembro e outubro

3 de abril

Novembro e dezembro

Se houver alterações cadastrais realizadas entre os dias 9 de março e 14 de abril, os pagamentos poderão ser feitos até o dia 1º de julho. O não envio das informações por parte das redes públicas impactará a data dos repasses.

O incentivo-Matrícula será pago apenas uma vez ao ano, mesmo que o aluno troque de escola. No caso de reprovação ou abandono, o estudante terá o direito de receber o Incentivo-Matrícula referente àquela série só mais uma vez.

Por: Brasil Escola

