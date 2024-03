Na última terça-feira (5), uma jovem, de 20 anos, identificada como Eiziane Furtado, foi morta em Costa Marques, com mais de 10 facadas pelo ex-marido, Maciel de Souza, que foi preso. Segundo o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), o crime aconteceu minutos após a assinatura da medida protetiva que a mulher havia solicitado.

Eiziane e o ex-marido teriam discutido momentos antes do crime. O motivo da briga seria porque ele estaria alcoolizado e queria visitar o filho do casal.

Com a situação, Eiziane registrou um boletim de ocorrência momentos antes do crime e solicitou uma medida protetiva durante a confecção do documento junto a autoridade policial.

Após o pedido, segundo o TJ informou em nota, “a decisão foi proferida com celeridade, sendo assinada pelo juiz às 8h58 [da terça-feira, 5], e o mandado de intimação distribuído às 9h04 do mesmo dia. No entanto, lamentavelmente, a velocidade na concessão da medida não impediu o crime. Antes do cumprimento do mandado, a vítima foi assassinada”.

Segundo a polícia, Eiziane foi morta por volta das 9h30 da manhã, na frente do filho do casal. O crime aconteceu próximo ao Conselho Tutelar. A jovem foi morta com pelo menos 13 facadas que atingiram diversas regiões do corpo.

Após o crime, Maciel fugiu do local e levou o filho, fruto da relação com Eiziane. Após buscas da polícia, o homem foi preso logo depois.

