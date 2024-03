Um homem identificado como Dominique, de 70 anos, é acusado de drogar a sua esposa para que outros 83 homens pudessem estuprá-la. Os abusos ocorreram durante um período de dez anos em Mazan, na França, entre 2011 e 2020. O julgamento do homem está marcado para ocorrer em setembro de 2024.

Dominique é acusado de liderar a quadrilha de estupros usando um fórum online chamado ‘Sem que ela saiba’ para convidar os homens, com idades entre 25 e 72 anos, para irem à sua casa e filmá-los atacando a esposa.

De acordo com os jornais franceses, documentos da acusação alegam que o homem instruiu os estupradores a não usarem preservativos. A mulher, de 60 anos, contraiu quatro doenças venéreas e sofreu problemas ginecológicos.

Os abusos só foram descobertos quando Dominique foi preso em um supermercado de Carpentras por filmar as saias de outras clientes. Ao revistar o telefone do homem, encontrou todas as imagens de abuso contra a idosa.

Os homens que aparecem nas gravações e envolvidos no caso, são funcionários públicos, socorristas, soldados, agentes penitenciários, enfermeiros, um jornalista, um vereador municipal, um bombeiros e caminhoneiros.

Segundo os promotores, o computador do bombeiro continha 728 imagens de crianças sendo abusadas sexualmente.

Fonte: D24am

