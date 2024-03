Em momento de união e solidariedade, o governo do Estado montou um centro de distribuição da campanha Juntos Pelo Acre, no espaço O Casarão, em Rio Branco, para entregar cestas básicas às famílias atingidas pela cheia do Rio Acre. Com o apoio de um sistema desenvolvido pela Secretaria de Estado da Casa Civil, servidores do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) realizam o cadastro e entrega dos insumos, das 8h às 13h, no espaço, localizado no centro da capital.



O governador Gladson Cameli acompanhou de perto a ação nesta quinta-feira, 7. “A orientação é de que todos os que perderam móveis e estão desalojados façam o cadastro, usado para identificar quem precisa de ajuda e para avaliar os prejuízos sofridos. Precisamos de transparência nessa ação, para fazermos a prestação de contas à sociedade e aos órgãos de controle. O rio começou a baixar e em breve todos estarão de volta às suas casas”, disse o governante.

A entrega dos insumos é feita por cadastro e, para receber, é necessário que uma pessoa, maior de idade, apresente RG, CPF e comprovante de endereço. Em caso da falta de algum documento, o interessado pode procurar a Polícia Civil e registrar um boletim de ocorrência, apresentando, posteriormente, o documento no Casarão, para fazer o cadastro e receber os insumos.



As águas banharam o quintal da casa de Cléia Souza, no bairro Canaã, onde mora com os quatro filhos, um deles diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA). Passando por dificuldades, para ela a ação é bem-vinda: “A gente está precisando e o sacolão já ajuda”, disse.



Segundo a presidente do Procon em exercício, Camila Lima, os trabalhos no espaço se iniciaram durante a semana, com a instalação, organização e mobilização da equipe de servidores, para prestar solidariedade à população. “Tudo demandou um pouco de tempo, mas ontem nós já entregamos as cem primeiras cestas básicas e hoje demos início mesmo. Já estamos com um estoque bem legal, de 800 cestas para entrega, e já com previsão da chegada de mais”, informou.



A entrega das cestas básicas é realizada durante a semana e fins de semana, para atender a população em emergência. “Enquanto houver pessoas precisando, vamos continuar a distribuição”, enfatizou o coordenador da arrecadação do Juntos Pelo Acre, Marcos Clay da Silva.

Campanha de arrecadação Juntos pelo Acre

A campanha de arrecadação Juntos Pelo Acre está recebendo donativos na Biblioteca Pública Estadual Adonay Barbosa dos Santos, no centro de Rio Branco, destinados a auxiliar pessoas que foram atingidas pelas enchentes em todo o estado. A campanha busca arrecadar alimentos, roupas e produtos de higiene e limpeza. Doações em dinheiro podem ser feitas diretamente na conta oficial da campanha, via Pix, por meio da chave [email protected].

“Nossa equipe está pronta, aqui na biblioteca, para receber as doações. Recebemos uma boa quantidade de água e, neste momento, estamos priorizando a doação de sacolões e kits de limpeza”, detalhou Marcos Clay.

“A gente sabe que juntos somos mais fortes. Então a gente pede o apoio da população. O governo está fazendo a sua parte, as instituições também e as pessoas que não foram atingidas também podem fazer sua doação. O pouquinho que você puder doar é muito para muita gente”, acrescentou o coordenador.

