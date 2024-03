O governador Gladson Cameli promoveu na tarde desta quinta-feira, 7, uma série de encontros com prefeitos do Acre, visando discutir projetos prioritários de infraestrutura coordenados pelo Estado. Essa iniciativa reforça o comprometimento republicano do governador, que se destaca por receber, dialogar e articular projetos de desenvolvimento com todos os prefeitos, independentemente de suas filiações partidárias e ideológicas.

Durante os encontros, foi destacado ainda o papel do governo do Acre neste período de cheia dos rios acreanos, que atingiu 19 municípios. Todos contaram com o apoio e o suporte estratégico de órgãos do governo do Estado, por determinação e articulação de Cameli.

“Em um estado unido, independentemente de bandeiras partidárias, fortalecemos o Acre. Os encontros com prefeitos reafirmam nosso compromisso com o desenvolvimento e bem-estar. Nas cheias, mostramos que juntos superamos desafios. E quando a normalidade retornar, seguirei visitando os municípios ainda mais, porque nosso futuro se constrói lado a lado”, reforçou o governador.

Xapuri: obras estratégicas e mudanças na realidade da população

No encontro com o prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, foram discutidas obras estratégicas do governo do Estado no município. Destacam-se a Ponte da Sibéria, um investimento de R$ 41 milhões, com previsão de conclusão ainda este ano, e a pavimentação da Estrada da Variante, com 17,5 quilômetros e investimento de R$ 24 milhões, proveniente de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar. Essas obras, juntamente com o projeto de adequação do sistema viário, prometem transformar a realidade da população xapuriense.

Além disso, outros projetos estratégicos como o Parque da Cidade e o Parque Memorial Chico Mendes foram discutidos, visando o desenvolvimento integral do município.

Capixaba: repasse de recursos e parcerias para desenvolvimento

O prefeito de Capixaba, Manoel Maia, abordou a necessidade de repasses de recursos e tratativas para a recuperação de vias urbanas e rurais. Destaque para o projeto de construção de 30 casas populares com recursos da prefeitura, onde o prefeito busca parcerias para sua concretização junto à urbanização.



Além de ouvir as demandas, Cameli lembrou que o governo, por sua vez, abriu escritórios da Sefaz e Detran em Capixaba, fortalecendo o atendimento no município.

Senador Guiomard: solidariedade e apoio

A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, recebeu o pedido do governador para oficializar todas as demandas que necessitem de parceria com o Estado. Solidária com as demais regiões afetadas pela cheia dos rios, a prefeita colocou o município à disposição para auxiliar como puder.



Ela solicitou ajuda para o projeto de recuperação das ruas da cidade, enquanto o governador ressaltou seu compromisso de percorrer mais municípios nos próximos meses, especialmente quando os rios retornarem aos níveis normais.

Bujari: agradecimento e melhorias nas ruas

O prefeito do Bujari, o “Padeiro”, expressou sua gratidão pelo apoio recebido do governador ao longo de seus 5 anos de mandato. Ao planejar o futuro para 2024, reforçou o respeito pelo líder estadual.

Gladson Cameli solicitou que os pedidos de parceria sejam encaminhados à Casa Civil, enquanto o prefeito apresentou a necessidade de massa asfáltica para aprimorar duas das principais ruas do município.

Acompanharam o governador nos encontros o secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni; o secretário de Fazenda, Amarísio Freitas; e o chefe de gabinete do governador, coronel José Messias.

Samuel Bryan Agência de Noticias do Acre

Fotos: Neto Lucena/Secom

