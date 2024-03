Três homens foram presos nesta quinta-feira (7) pela Polícia Civil de Sena Madureira, no interior do Acre, acusados de envolvimento na morte do indígena Joel Saldanha Jaminawa, ocorrida na noite de domingo, 5 de novembro de 2023.

Os suspeitos foram identificados como Edvan Barbosa de Santana, Ronaldo da Cruz Santana, conhecido como “Maná”, e Francisco Adriano da Silva Ponte, que já estava cumprindo pena no presídio Evaristo de Moraes. Os mandados de prisão foram expedidos pela justiça local após quatro meses de investigação.

A morte de Joel Saldanha ocorreu em meio a uma troca de tiros no bairro Segundo Distrito, onde o corpo do indígena foi encontrado caído em uma das ruas. Após os procedimentos de praxe, Edvan e “Maná” serão encaminhados para o presídio Evaristo de Moraes após audiência de custódia.

Com a prisão dos suspeitos, a polícia considera o caso elucidado, trazendo um desfecho para a comunidade e familiares da vítima. As investigações prosseguem para determinar a motivação e as circunstâncias exatas do crime.

Por AcreOnline.net

