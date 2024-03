No último mês do Desenrola Brasil, mais de seis mil agências dos Correios em todo o país começaram nesta quinta-feira (7) a fazer renegociação de dívidas de forma presencial. O serviço vai até o dia 28 de março e faz parte do mutirão MegaFeirão Serasa e Desenrola. O programa do governo federal termina no dia 31 de março e não tem previsão de ser prorrogado.

Dívidas bancárias, de cartão de crédito, de estabelecimento de ensino e contas básicas atrasadas de água, energia e gás podem ser quitadas de forma digital ou presencial nos Correios, com descontos de até 96%, entre mais de 550 milhões de ofertas disponíveis de 700 empresas.

Outra vantagem do programa, segundo o Ministério da Fazenda, para quem tem duas ou mais dívidas (mesmo que com diferentes credores) disponíveis para negociação na plataforma do Desenrola é poder juntar todos os débitos e fazer uma só renegociação, pagando à vista em um único boleto ou Pix, ou financiando, a prazo, o valor total no banco de preferência.

As ofertas do Desenrola foram incluídas no mutirão em parceria da Serasa Limpa Nome com os Correios, com apoio institucional do Ministério da Fazenda. A ação de combate à inadimplência, que inclui outras dívidas da Serasa, é mais uma opção de acesso ao programa, além dos sites do Desenrola e da Serasa Limpa Nome.

O atendimento pelos Correios começou na última segunda-feira pela agência central de São Paulo. Até as 17h deste primeiro dia de atendimento presencial gratuito, os Correios fizeram mais de 5.268 atendimentos.

O Desenrola já beneficiou cerca de 12 milhões, num total de R$ 36,5 bilhões em negociação de dívidas. O programa vai até o dia 31 de março, para pessoas com renda de até dois salários mínimos (R$ 2.824) ou inscritas no CadÚnico.

Em julho de 2023, a primeira fase do Desenrola Brasil começou com os principais bancos retirando, automaticamente, 10 milhões de registros de dívidas de até R$ 100 dos cadastros de inadimplentes. Participaram pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil. Essa faixa se encerrou no fim de dezembro.

“Nessa reta final do Desenrola, e reafirmando nosso empenho com iniciativas que possam promover a melhor experiência para os devedores, aplaudimos a parceria entre a Serasa e os Correios, que propiciará atendimento presencial aos cidadãos de todos os cantos do país”, afirmou o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto.

Integração

Nesta quarta-feira (6), o site do Desenrola começou a ser acessado por plataformas bancárias. O Itaú Unibanco foi o primeiro banco a integrar seu site e aplicativo à plataforma do Desenrola, para ampliar as formas de acesso ao programa do governo federal.

Em fevereiro, a primeira parceira do programa a redirecionar os usuários do seu site e aplicativo para o site do Desenrola foi a Serasa Limpa Nome.

Para acessar direto o Desenrola, é necessário ter conta no gov.br. Tanto usuários com contas nível bronze quanto prata e ouro podem visualizar as ofertas de negociação e parcelar o pagamento, se optarem por não pagar à vista

r7

