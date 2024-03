Divulgadas as datas de pagamentos do mês de março. Confira!

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda. Basicamente, os beneficiários recebem um auxílio mensal em dinheiro do governo, cumprindo em contrapartida várias regras.

Podem receber o benefício famílias classificadas na condição de pobreza ou de extrema pobreza, ou seja, grupos que possuem renda de até R$ 282 por pessoa.

Além disso, a família precisa estar com dados atualizados no Cadastro Único, base do governo com as pessoas em situação de vulnerabilidade.

O calendário de março teve uns dias antecipados devido ao Feriado da Páscoa e o início já é na próxima semana. A seguir, confira todos os detalhes.

Valor do Bolsa Família

A tabela do Bolsa Família em 2024 tem os seguintes critérios de pagamento:

pelo menos R$ 600 por família de até 4 integrantes;

R$ 142 por integrante para famílias com mais de 4 integrantes;

R$ 150 adicionais para cada criança de até 6 anos;

R$ 50 adicionais para crianças com mais de 7 anos e jovens com menos de 18;

R$ 50 adicionais para gestantes;

R$ 50 adicionais por criança de até seis meses.

Adicionais do Bolsa Família

O Bolsa Família abrange seis benefícios distintos, adaptados à situação de cada beneficiário:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da unidade familiar;

Benefício Complementar (BCO): Valor suplementar para famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600;

Benefício Primeira Infância (BPI): Incremento de R$ 150 por infante de zero a sete anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): Acréscimo de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Suplemento de R$ 50 para cada membro com até sete meses de idade (nutriz);

Benefício Extraordinário de Transição (BET): Aplicado em circunstâncias específicas até maio de 2025, com o propósito de garantir que nenhum beneficiário receba quantia inferior à concedida no programa anterior (Auxílio Brasil)

Calendário de março do Bolsa Família

Os pagamentos de março do novo Bolsa Família começam no dia 15 de março e seguem até o dia 28, de acordo com o número final do Número de Inscrição Social (NIS).

Confira o calendário oficial:

NIS de final 1: 15 de março;

NIS de final 2: 18 de março;

NIS de final 3: 19 de março;

NIS de final 4: 20 de março;

NIS de final 5: 21 de março;

NIS de final 6: 22 de março;

NIS de final 7: 25 de março;

NIS de final 8: 26 de março;

NIS de final 9: 27 de março;

NIS de final 0: 28 de março.

Jornal Contabil

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram