O Programa Bolsa Família, revitalizado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), continua a ser uma ferramenta essencial no combate à vulnerabilidade social no Brasil. Com mudanças significativas implementadas recentemente, o programa visa oferecer suporte financeiro a mais de 21 milhões de beneficiários mensais.

Este artigo fornece um guia detalhado sobre como indivíduos que moram sozinhos podem solicitar o Bolsa Família, detalhando o processo de inscrição, os requisitos necessários para elegibilidade, os valores específicos do benefício para essa demografia, e, por fim, o calendário de pagamentos para março de 2024 para todas as famílias atendidas.

Como solicitar o Bolsa Família para quem mora sozinho

O primeiro passo para solicitar o Bolsa Família, morando sozinho ou não, é inscrever-se no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal. Essencial para famílias em situação de vulnerabilidade que buscam assistência governamental, o CadÚnico serve como o banco de dados oficial para todas as informações cadastrais relevantes.

Para indivíduos que moram sozinhos, o processo é idêntico ao de famílias maiores. A inscrição pode ser feita em qualquer época do ano, nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) ou nas áreas de assistência social das prefeituras, especialmente em municípios sem um CRAS.

Os documentos necessários incluem identificação (RG ou CPF), carteira de trabalho, comprovantes de renda e residência, atestados de matrícula e carteira de vacinação para menores de idade (se aplicável), mesmo que, no caso de indivíduos que moram sozinhos, esses últimos requisitos sejam irrelevantes.

Para se qualificar para o Bolsa Família em 2024, os candidatos devem atender a critérios específicos. Primeiramente, a renda mensal deve ser de até R$218 por pessoa para novos candidatos, assegurando a elegibilidade ao recebimento integral do benefício. Indivíduos que já são beneficiários podem ter uma renda de até R$660 por pessoa, mas nesse caso, receberão apenas 50% do valor do benefício.

Importante ressaltar, a elegibilidade se estende a cumprir com as exigências de saúde e educação, como o acompanhamento pré-natal para mulheres grávidas e a vacinação e frequência escolar para crianças e adolescentes. Para quem mora sozinho, a regularidade do CPF e a atualização dos dados cadastrais no CadÚnico são cruciais para evitar o bloqueio ou cancelamento do benefício.

A inscrição e a manutenção de dados atualizados garantem a continuidade no programa. O novo Bolsa Família estabelece que nenhum beneficiário receba menos de R$600 mensais, uma regra que se aplica também a indivíduos que moram sozinhos.

Este valor é composto pelo Benefício de Renda de Cidadania de R$142 e um Benefício Complementar para alcançar o mínimo de R$600, mas somente nos casos de famílias com quatro membros ou menos. Embora não elegíveis para benefícios adicionais direcionados a famílias com crianças ou gestantes, a garantia do valor mínimo mensal representa um suporte significativo para quem mora sozinho.

Calendário de Pagamentos de Março do Bolsa Família

Para garantir transparência e organização, o MDS divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família para março de 2024. Os depósitos seguirão a ordem do Número de Identificação Social (NIS), conforme abaixo:

NIS de final 1: 15 de março;

NIS de final 2: 18 de março (disponíveis no dia 16);

NIS de final 3: 19 de março;

NIS de final 4: 20 de março;

NIS de final 5: 21 de março;

NIS de final 6: 22 de março;

NIS de final 7: 25 de março (disponíveis no dia 23);

NIS de final 8: 26 de março;

NIS de final 9: 27 de março;

NIS de final 0: 28 de março.

Este calendário assegura que todos os beneficiários, incluindo aqueles que moram sozinhos, saibam exatamente quando esperar o depósito do seu benefício, permitindo uma melhor organização financeira.

