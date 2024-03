O fenômeno da superfície da Terra parecer cada vez mais verde pode inicialmente soar como uma vitória para o meio ambiente. À primeira vista, este verde global sugere um planeta florescente, repleto de vegetação. Estudos recentes, utilizando dados de satélite, de fato confirmaram um aumento na vegetação do planeta. Esse aumento não ocorre apenas em terra firme; está acontecendo também nos nossos oceanos. A força motriz por trás dessa expansão verdejante? Um aumento nos níveis de dióxido de carbono (CO2), cortesia das atividades humanas e da combustão de combustíveis fósseis, ao lado de um esforço concertado na agricultura e no plantio de árvores.

No entanto, esse processo de esverdeamento não é simples. A presença de mais vegetação não necessariamente equivale a ecossistemas mais saudáveis. Na verdade, ela mostra o impacto profundo que os humanos têm na superfície da Terra. Por exemplo, uma parte significativa desse aumento verde advém da expansão agrícola e de projetos de reflorestamento, em vez da regeneração natural de florestas e outros ecossistemas.

Um estudo de 2019 publicado na Nature destacou um notável aumento de 5% na área de folhas verdes da Terra ao longo de duas décadas. Esse aumento está ligado aos elevados níveis de CO2 em nossa atmosfera, que aumentaram cerca de 50% nos últimos dois séculos, segundo a NASA. As plantas, que prosperam com o CO2, encontraram nesse excesso um benefício para o crescimento.

O esverdeamento dos oceanos introduz outra camada de complexidade. Cientistas especulam que isso poderia ser devido a um aumento no fitoplâncton, organismos semelhantes a plantas microscópicas que, assim como as plantas terrestres, consomem CO2. No entanto, a causa precisa desse esverdeamento oceânico e suas implicações para a absorção de carbono pelos nossos mares permanecem um enigma – um que a NASA visa resolver com o lançamento de um novo satélite.

A distinção – ou a falta dela – entre tipos de vegetação nas imagens de satélite adiciona outra complicação ao fenômeno do esverdeamento. Do ponto de vista do espaço, vastos campos agrícolas e densas florestas tropicais podem compartilhar o mesmo tom de verde. No entanto, suas pegadas ecológicas são mundos à parte. As florestas tropicais são pontos quentes de biodiversidade, fervilhando de vida, enquanto as terras agrícolas frequentemente representam monoculturas, dependentes de uma quantidade substancial de água, insumos químicos e associadas a grandes pegadas de carbono devido à produção de fertilizantes nitrogenados e outros agroquímicos.

Robin Chazdon, ecologista tropical afiliado ao Instituto de Recursos Mundiais, critica a simplificação excessiva inerente a essas visões de satélite. O verde visto de cima desmente as realidades matizadas e às vezes drásticas no terreno. A perda de biodiversidade e a transformação de terras para agricultura ou outros usos humanos nem sempre se traduzem em uma perda de verde, mas podem significar uma profunda perda de integridade ecológica e função.

por Lucas Rabello- mistérios do mundo

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram