Este ano o município enfrentou a pior enchente da história do Rio Purus

No último mês, o município de Santa Rosa do Purus enfrentou a maior enchente da história, quando o Rio Purus atingiu a marca de 11,12 metros, ultrapassando a última grande enchente, que registrou 10,13 metros, em março de 2021.

Com a enchente, 521 pessoas ficaram desabrigadas e 1.816 desalojadas. Agora, com a vazante do rio, a população volta para casa e se depara com um cenário de devastação.

Em fotos exclusivas enviadas ao ContilNet pela jornalista Abigail Sunamita, é possível ver que casas desabaram e ruas afundaram com a força das águas.

