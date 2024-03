O avião que caiu no aeroporto da Pampulha na tarde desta quarta-feira (6 de março), deixando duas pessoas mortas e uma ferida, era da Polícia Federal (PF). A informação sobre quem estava na aeronave ainda não foi confirmada pela assessoria de imprensa da corporação. Entretanto, em consulta pelo prefixo do veículo acidentado no site da Anac, é possível confirmar que trata-se de um Cessna Aircraft que tem como proprietário o Departamento de PF.

Ainda conforme o registro, trata-se de um monomotor com prefixo PR-AAB, da marca Cessna e do modelo 208B. O veículo tem, conforme a Anac, 11 assentos, sendo nove deles voltados para passageiros, e está registrado na categoria “Administração Pública Direta Federal”.

O avião caiu instantes após a decolagem e estava com pelo menos três pessoas em seu interior. Duas das vítimas morreram carbonizadas. Uma câmera de segurança instalada no aeroporto capturou o momento exato do acidente, sendo possível ver quando o avião perde altitude e o piloto tenta retornar, caindo nas proximidades da barragem da Pampulha.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 14h15 para socorro às vítimas. Conforme os militares, a terceira vítima foi socorrida pela aeronave da corporação para o hospital João XXIII. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Aeroporto continua funcionando

Procurada pela reportagem de O TEMPO, a assessoria de imprensa do Aeroporto da Pampulha informou que, como o acidente aconteceu fora da pista, a pista de pousos e decolagens continua funcionando normalmente,

“O Aeroporto da Pampulha informa que os bombeiros do aeroporto estão empenhados no cumprimento dos protocolos de segurança e atendimento após ocorrência com aeronave modelo Cessna 208B na tarde desta quarta-feira (6)”, disse, por nota, o terminal.

Por JOSÉ VÍTOR CAMILO E ALICE BRITO – O TEMPO

