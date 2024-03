Na manhã desta quarta-feira, 6, caiu uma forte chuva sobre o município de Sena Madureira com duração de mais de 4 horas, prejudicando ainda mais as famílias que estão com suas residências alagadas nos bairros mais baixos da cidade. Centenas de famílias estão em casas de parentes e outras em abrigos improvisados pelo poder público.

Nossa reportagem recebeu informações de que a vazante do Rio Iaco começou a devolver um pouco de esperança às famílias que pretendem voltar em breve às suas residências.

Por Acreonline.net

