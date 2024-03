Mais de 100 milímetros de chuva ainda são esperados para todo o estado, o que pode agravar ainda mais a situação das enchentes.

Gilmar Souza, morador do bairro Miritizal há mais de 30 anos e barbeiro experiente há 10 anos, enfrenta desafios significativos para manter seu negócio funcionando durante as enchentes recorrentes na região. Embora a água ainda não tenha alcançado o interior de seu estabelecimento, os arredores estão completamente alagados, tornando difícil a locomoção dos clientes. De forma descontraída, Gilmar comenta que seus clientes estão “todos cabeludos esperando a vazante”.

Uma das soluções criativas de Gilmar para continuar atendendo seus clientes é oferecer serviços domiciliares, utilizando um barco para chegar até as residências dos clientes que também estão enfrentando alagamentos.

A situação das enchentes se agravou na manhã desta quarta-feira, com o rio atingindo a cota de 13,93 metros. Doze bairros já estão afetados, desde a Cohab até o Remanso. O Comandante do Corpo de Bombeiros, Josadaque Cavalcante, relata que 22 famílias já foram retiradas de suas casas, e cinco abrigos foram montados para acomodá-las. A previsão é que mais abrigos sejam abertos para atender à crescente demanda.

O aumento do nível do rio está causando inundações em diversas áreas planas, afetando mais de 20 mil pessoas. Enquanto Marechal Thaumaturgo apresenta sinais de vazante, Porto Walter ainda está com um nível elevado, o que indica que as águas podem chegar a Cruzeiro do Sul nos próximos dois dias, aumentando gradualmente o nível do rio.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Exército Brasileiro e Defesa Civil estão trabalhando para prestar o suporte necessário à população afetada.

