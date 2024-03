Paysandu e Rio Branco fazem nesta quarta, 6, a partir das 18 horas(hora Acre) na Curuzu, em Belém, no Pará, um duelo de muita tradição no Norte. O confronto vale uma vaga na 3ª fase da Copa Verde e se o jogo terminar empatado, o classificado será definido nas cobranças de penalidades.

Paysandu está invicto

O Paysandu entra em campo para a partida contra o Rio Branco invicto. São seis vitórias e três empates e o objetivo do Papão é a conquista do tetracampeonato do torneio.

O técnico Hélio dos Anjos confirmou o Paysandu com mudanças. O goleiro Diego Silva e o lateral Edilson entram na equipe e Val Soares volta no meio-campo.

Rio Branco sem mudanças

O técnico Vaguinho Santos resolveu não realizar mudanças no Rio Branco. O atacante Vitinho, autor de um dos gols na vitória contra o Águia, segue como titular.

“Não temos a necessidade de mudanças. Fiz ajustes na equipe porque vamos enfrentar um adversário muito qualificado”, declarou o treinador.

Trio do Mato Grosso

Um trio do Mato Grosso vai comandar Paysandu e Rio Branco. Marcos Mateus apita a partida e os seus auxiliares serão Marcelo Grando e Leandro dos Santos.

