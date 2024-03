A mãe dele estava fazendo tarefas domésticas, quando percebeu que o filho não estava mais em casa. Com o local inundado, ela encontrou a criança ainda com vida no

Uma morte por afogamento foi registrada na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, nesta quarta-feira (6). Um menino de 1 ano e 8 meses, identificado como Elias da Silva Gonçalves, morreu afogado no lago Tapiri, próximo ao Rio Juruá. A mãe dele estava fazendo tarefas domésticas, quando percebeu que o filho não estava mais em casa. Com o local inundado, ela encontrou a criança ainda com vida no quintal, mas não conseguiu salvá-la.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e tentou reanimar o menino, mas ele não resistiu e teve o óbito declarado ainda no deslocamento ao Hospital. A guarnição dos bombeiros também esteve no local e acionou o Instituto Médico Legal para fazer a remoção do corpo. A mãe do garoto foi conduzida até a casa de parentes, onde recebeu apoio psicológico.

Juruá 24horas

