O homem teve o corpo amarrado pelos membros do quartel e foi desmembrado

Começou a circular nas redes sociais um vídeo em que mostra um homem sendo executado por membros de um quartel de drogas que ainda cortaram a vítima com o auxílio de um machado.

Não há informações oficiais do local da gravação. Porém, informações preliminares apontam que o episódio sangrento aconteceu no estado de Michoacán, no México.

A vítima seria integrante de um grupo de elite militar da Guatemala e estaria infiltrada no Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG). O homem foi descoberto e punido pelos membros do quartel.

Após ser assassinado, a vítima teve as mãos amarradas para trás e os membros do quartel desmembraram o homem com machadas. Os memrbos e a cebça da vítima foram todos cortados.

O CJNG é um dos quartéis de drogas mais poderoso e violento do México. Ele é chefiado por Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, o Mencho.

A violência extrema do cartel colocou El Mencho no topo das listas dos mais procurados dos EUA e do México. Autoridades americanas oferecem 10 milhões de dólares (mais de R$ 50 milhões) por informações que levem à sua captura.

Fonte: D24am.

