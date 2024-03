O governo do Acre, por meio da Controladoria-Geral do Estado, participa do projeto “Ação Coletiva Mulheres no Controle”, uma iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) e do Banco Mundial para promover a equidade de gênero e os critérios ESG (Environmental, Social and Governance) na gestão pública.

O projeto é voltado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, com ênfase no ODS 5 da Agenda 2030 e ESG, e uma das suas etapas é a autoavaliação das controladorias, mediante a cooperação técnica Conaci e Rede Equidade, a partir do Modelo de Inclusão da Diversidade e Equidade (IDE), desenvolvido pela Rede Equidade, formada pelo Senado Federal e onze instituições públicas federais, incluindo o Conaci. Para o desenvolvimento do projeto foi estabelecido um Grupo de Trabalho, com representantes de 17 estados.

Ações para o futuro

Uma das etapas do projeto consiste na autoavaliação das controladorias, utilizando o Modelo de Inclusão da Diversidade e Equidade (IDE) desenvolvido pela Rede Equidade. O estudo será desenvolvido pelo Grupo de Trabalho composto por representantes do Conaci, do Banco Mundial e das controladorias participantes. O objetivo do Grupo de Trabalho é engajar as controladorias e desenvolver a pauta, o estudo e a publicação será desenvolvida pelas pesquisadoras do Projeto.

Importância da iniciativa

Fomentar a equidade de gênero é uma demanda necessária e está alinhada às discussões globais sobre ESG. Para a controladora-geral do Estado, Mayara Cristine de Lima, “a implementação de boas práticas de equidade de gênero e ESG na gestão pública do Estado é um passo importante e necessário para a construção de um futuro mais justo, contribuindo para decisões mais abrangentes e eficazes, respondendo às necessidades de toda a população, auxiliando na redução da desigualdade social, garantindo que mulheres e homens tenham as mesmas oportunidades de acesso a serviços públicos, educação, trabalho e renda”.

Raryka Souza Agência de Noticias do Acre

