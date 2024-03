Na tarde desta quarta-feira, 06, uma voadeira da Funai, pilotada por um indígena não identificado, naufragou nas águas do Rio Iaco, em Sena Madureira, devido a um movimento de teste no motor que levou ao afundamento da embarcação ao sair do porto.

O piloto conseguiu sobreviver, mas a voadeira permanece no fundo do rio. A equipe de mergulho foi acionada para recuperar a embarcação, porém as condições do rio, com correnteza forte, dificultam as operações e colocam em risco a vida dos mergulhadores.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram