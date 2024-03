O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), inspecionou a 4ª ponte sobre o Rio Acre na tarde desta quarta-feira, 6, em Rio Branco.

O presidente do Deracre, Sócrates José Guimarães, explicou que a estrutura passa por um processo de movimentação natural das juntas de dilatação que permite a flexibilidade da estrutura. Além disso, a ponte de 290 metros de extensão por 19,30 de largura foi construída em concreto protendido (sistema que melhora a resistência da obra).



“Não há risco de interdição nesta ponte. Houve uma acomodação natural por conta da cheia, com o aumento do tráfego, mas os apoios estão firmes, então, não apresenta perigo. Estamos monitorando, a partir deste momento, com uma equipe de topografia, pelas próximas 24 horas”, disse Sócrates.

Guimarães destacou que a equipe de engenheiros e técnicos do Deracre realizaram uma inspeção visual na estrutura para medir o comportamento das juntas de dilatação.

“Nós temos uma margem de segurança para afastamento das juntas, de 20 centímetros”, afirmou.

Gabriel Freire Agência de Noticias do Acre

Fotos Ascom/Deracre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram