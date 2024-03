Delegacia de Homicídios da 4ª DRPC concluiu as investigações do caso

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu as investigações sobre a morte de Jéssica Canedo, que tirou a própria vida após os ataques que sofreu em meio às falsas notícias de que viveu um romance com Whindersson Nunes. As investigações mostram que a jovem recebeu mensagens em que era instigada a cometer autoextermínio. A autora dessas mensagens também foi identificada.

A Delegacia de Homicídios da 4ª DRPC, de Araguari, responsável pela investigação, identificou uma jovem de 18 anos, da cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, como responsável pelas mensagens que instigavam Jéssica ao suicídio.

Como noticiado pelo portal LeoDias, após as investigações, a Polícia Civil identificou que a própria Jéssica foi a responsável pela divulgação dos prints que mostram falsas conversas com Whindersson Nunes. Toda a história começou por ela mesma, que procurou páginas de fofoca, através de perfis falsos que criou.

Veja a nota da polícia na íntegra:

Nesta data (06/03) a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Homicídios da 4ª DRPC/Araguari, concluiu as investigações sobre a morte da jovem J. C., ocorrida no dia 22/12/2023.

J.C. passava por tratamento em decorrência de uma séria depressão e à época veiculo-se que ela estava sofrendo ataques por meio de redes sociais após uma grande página de fofocas ter divulgado notícias falsas sobre um suposto relacionamento amoroso entre Jéssica e um famoso humorista. O humorista prestou depoimento à Polícia, negando qualquer tipo de contato com a jovem.

Após as investigações, a Polícia Civil identificou a origem das notícias falsas, apurando que a própria jovem foi a responsável pela divulgação do conteúdo a algumas páginas de fofoca, através de perfis falsos criados por ela em uma rede social.

Ao final das investigações, foi identificado que Jéssica recebeu uma mensagem cujo conteúdo a instigava a cometer autoextermínio. A autora da mensagem, uma jovem de 18 anos, da cidade de Rio das Ostras/RJ, foi identificada e indiciada pelo crime de instigação ao suicídio.

Por Redação LeoDias

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram