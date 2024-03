Na tarde da última terça-feira, 05/03/2024, equipes policiais do 6° BPM foram acionadas para uma ocorrência de roubo em andamento no bairro Formoso, sendo que uma das vítimas havia se trancado no banheiro e estava passando as informações, enquanto seu pai estava rendido pelos assaltantes.

Ao chegar no local, um dos assaltantes efetuou disparos contra a guarnição. Então foi realizado o isolamento do local enquanto outras equipes negociavam a libertação do refém, o senhor R.N.R., de 60 anos, e sua filha A.F.S., de 28 anos. Além disso, foram acionados o SAMU, comandante da CPE, comandante do Batalhão e a equipe tática do GOE. Um dos autores era o senhor F.S.S., de 24 anos, foragido do sistema penitenciário, enquanto o outro era o senhor E.C.S., de 22 anos, ambos estavam em posse de arma de fogo.

Passada algumas horas a filha da vítima conseguiu ser retirada com segurança pela equipe policial. A ação durou até a manhã do dia seguinte, quarta-feira, quando os dois criminosos se entregaram juntamente com o refém. Foi dado voz de prisão e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Por Assessoria PMAC

