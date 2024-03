Cantora ressurgiu nas redes sociais e pediu desculpas ao grande público

Wanessa ressurgiu nas redes sociais pela primeira vez após a expulsão do BBB 24, ocorrida no sábado (02/03), e admitiu em pronunciamento seus erros cometidos dentro do reality show. A cantora de 41 anos, ainda abalada com toda a situação, pediu desculpas ao público e disse que jamais pensou que pudesse deixar o confinamento da Globo da maneira como aconteceu.

“Foi um choque sair da maneira que eu sai, eu nunca imaginei que eu sairia dessa maneira do programa. Mas eu quero hoje, aqui, pedir desculpas de coração, a cada pessoa que se sentiu mal, machucada, ofendida com alguma palavra minha, atitudes minhas lá dentro, nunca foi a minha intenção”, iniciou Wanessa.

A filha de Zilú Godoy também ressaltou estar num processo de evolução, bem como todos em sociedade, e que aprendeu com os erros.

“Todos nós erramos e acertamos como sociedade, eu me incluo nisso, mas, o mais importante é a gente entender que estamos num processo de constante aprendizagem, e eu quero muito evoluir. Obrigada a todos vocês que me ajudaram , me apoiaram, a minha família, minha equipe, a vocês que estão comigo há 23 anos”, concluiu ela no vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Por Cadu Safner/Léo dias

