Pedro Ribeiro da Costa Júnior, 26, morreu e uma mulher ficou ferida, após colidirem com uma carreta na estrada do Puraquequara, na zona leste de Manaus.

Segundo as informações de testemunhas, o homem estava com uma passageira na motocicleta, quando perdeu o controle do veículo ao passar por um buraco na via, e acabou colidindo com uma carreta que passava pelo local.

Com o impacto do acidente, galhos de uma árvore caíram no local. O homem morreu na hora enquanto a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhada para um hospital da capital amazonense.

O corpo de Pedro foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

