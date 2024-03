Imagens mostram que o suspeito ameaçou o motorista com uma faca e uma barra de ferro

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um ônibus do transporte do público foi alvo de um assaltante armado que obrigou o motorista a mudar a rota sob ameaças.

O “sequestro” aconteceu no último domingo (3), em Maringá, no noroeste do Paraná. Segundo a Polícia Militar, o assaltante entrou no ônibus que fazia a linha 243 e, na região do Jardim Liberdade,

O vídeo mostra que o suspeito ameaçou o motorista com uma faca e uma barra de ferro.O condutor seguiu por onde mandou o assaltante.

Ainda segundo as autoridades, o suspeito levou os pertences do motorista e a chave do ônibus. Havia uma mulher como passageira no coletivo.

A polícia fez buscas pelo suspeito mas ele não foi localizado. Um boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso.

Veja vídeo:

Fonte: D24am

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram