Casal de turistas foi atacado e mulher denunciou estupro coletivo; quatro suspeitos já foram presos e outros três ainda são procurados

As autoridades da Índia identificaram os sete suspeitos de envolvimento no estupro coletivo da turista brasileira no país, conforme informou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil ao blog da jornalista Camila Bomfim, da TV Globo, nesta terça-feira, 5. Dos sete suspeitos, quatro foram presos e outros três ainda são procurados.

Os detidos confessaram o crime. A identificação de todos os suspeitos foi repassada à embaixada do Brasil em Nova Délhi, que acompanha as investigações.

No último domingo, 3, a polícia indiana divulgou uma imagem de três dos suspeitos de atacar o casal de turistas e estuprar a mulher. A vítima, que é brasileira, e o companheiro, que é espanhol, passavam pelo distrito de Dumka, na Índia, quando pararam para acampar e foram atacados pelos criminosos na sexta-feira, 1º.

Em um vídeo que postou nas redes sociais, a vítima afirmou que ela e o marido também foram roubados pelos homens. Os dois costumam registrar suas viagens pelo mundo, a bordo de uma motocicleta, para um público de mais de 200 mil seguidores no Instagram.

“Aconteceu algo conosco que nós não desejamos para ninguém. Sete homens me estupraram, eles nos bateram e nos roubaram, apesar de não levarem muitas coisas porque o que eles queriam era me estuprar. Estamos no hospital com a polícia. Isso aconteceu hoje à noite, aqui na Índia”, disse a brasileira no dia do crime, conforme noticiado pelo The Times of India. As imagens não estão mais disponíveis.

Algumas horas depois, ela fez uma nova postagem, desta vez mostrando os hematomas no rosto e agradeceu os seguidores pelo apoio.

“Minha cara está assim, mas não é o que mais dói. Pensei que iríamos morrer. Graças a Deus estamos vivos”, escreveu.

Segundo a mídia local, a mulher acionou uma van patrulha por volta das 23h e foi levada ao hospital para atendimento médico. Pitamber Singh Kherwar, superintendente da polícia do distrito, informou que os policiais trabalham para localizar os outros criminosos. Ele também afirmou que uma das pessoas detidas inicialmente havia fornecido às autoridades os nomes de outras pessoas envolvidas.

Um dos piores países para mulheres

A Índia é considerada um dos piores países em termos de violência sexual contra mulheres, e registrou cerca de 90 estupros denunciados por dia em 2022. Os dados são do National Crime Records Bureau.

O Ministério das Relações Exteriores da Espanha disse no domingo que estava enviando uma equipe para a área e que havia entrado em contato com as autoridades, enquanto no Brasil o governo afirmou que buscou contato com a cidadã brasileira por meio de sua embaixada em Nova Délhi e que está disponível para dar toda a assistência aplicável.

Nesta terça, o Terra também solicitou ao Itamaraty mais informações sobre o caso da brasileira. Em caso de retorno, o texto será atualizado.

