Os esforços incansáveis dos investigadores da Polícia Civil do Acre (PCAC) resultaram na rápida identificação e captura do suspeito responsável por um crime brutal que abalou a tranquilidade da comunidade de Bujari. A ação policial foi efetivada na última sexta-feira, 1º de março, gerando um misto de alívio e comoção na região.

No fatídico dia 3 de fevereiro de 2024, um ato de extrema violência chocou os moradores de Bujari. Um jovem de 25 anos, identificado como morador em situação de rua, foi vítima de uma brutal sessão de tortura, resultando em sua morte. O perpetrador, um indivíduo de apenas 21 anos, utilizou instrumentos contundentes como uma madeira e um facão para consumar o ato de agressão.

O Delegado encarregado do caso, Dr. Bruno Coelho, relatou que as investigações estão em estágio avançado e que o Inquérito Policial será encaminhado ao Poder Judiciário nos próximos dias para os devidos desdobramentos legais. “A captura do suspeito representa um passo importante na busca por justiça e no restabelecimento da confiança da população nas instituições responsáveis pela segurança e pela aplicação da lei”, declarou o delegado responsável pelo caso.

A Polícia Civil do Acre reforça seu compromisso em garantir a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos, atuando de forma incansável na elucidação de crimes e na punição de seus responsáveis.

Assessoria/ PCAC

