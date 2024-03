Professor de Geografia deixa o reality nesta terça-feira, 5, em paredão com Alane e Davi

Michel foi eliminado do BBB 24 em um Paredão com 70,33% dos votos do público. Ele é professor de Geografia, estudante de Medicina Veterinária e nascido e criado em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Michel é mais um eliminado no BBB24. Em um Paredão, que teve o resultado divulgado nesta terça-feira, 5, o professor de Geografia deixou o reality com 70,33% dos votos do público.

O brother do Puxadinho foi indicado pelo líder da semana, Lucas Henrique, na formação da berlinda no último domingo, 3. Ele esteve no Paredão com Davi, seu desafeto, e Alane.

Veja as porcentagens:

Michel: 70,33%

Davi: 28,73%

Alane: 0,94%

Total de votos: 224.381.203

Michel tem 33 anos, é nascido e criado em Belo Horizonte, em Minas Gerais. É professor de Geografia e estudante de Medicina Veterinária. Ele foi divulgado pelo Fantástico como um dos competidores do Puxadinho e foi escolhido pelos outros brothers para integrar ao reality.

Durante a faculdade, trabalhou em diversas funções, desde motorista a animador de festa. Já lecionou em presídios e conta ter sido uma experiência marcante.

O brother tentou ser comissário de bordo, mas não conseguiu ingressar no setor de aviação. Hoje, mora com os pais e uma tia. Namora há cinco anos. Dá aulas em duas escolas estaduais e, na parte da noite, cursa sua segunda graduação.

