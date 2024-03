Maranhão e Galvez se enfrentam nesta terça, 5, a partir das 14 horas (hora Acre), no estádio Nhozinho Santos, em São Luís, no Maranhão, na partida de ida da segunda fase da Copa do Brasil Sub-17.

O Maranhão eliminou o Batalhão, de Tocantins, na primeira fase e o Galvez passou pelo Real, de Roraima.

Sem mudança

Sem tempo para treinar, o técnico Ico optou pela segurança e vai repetir a equipe do duelo contra o Real.

“Precisamos jogar com inteligência. Eles (Maranhão) irão pressionar desde o início e não podemos falhar”, comentou o treinador.

Decidir em casa

O Galvez quer conquistar um bom resultado porque irá decidir a classificação em casa na quarta, dia 13.

“Precisamos voltar com chances de lutar pela vaga jogando perto da nossa torcida”, afirmou o atacante Ronan.

Trio do Maranhão

Um trio do Maranhão comanda a partida. Ranilton Oliveira vai ser o árbitro e terá como auxiliares Rafael Costa e Lucas Brito.

