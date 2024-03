A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, realizou com êxito na manhã desta terça-feira, 05, o cumprimento de um Mandado de Prisão contra um indivíduo envolvido em um caso de tentativa de homicídio. O crime ocorreu na comunidade 13 de Maio, zona rural de Rodrigues Alves, no dia 15 de outubro do ano passado.

As investigações concluíram que o autor, após uma discussão por motivo fútil, atentou contra a vida da vítima desferindo-lhe uma garrafada na região da cabeça. O histórico do agressor revela uma recorrência em comportamentos violentos, sendo que já respondia por outra tentativa de homicídio ocorrida em 2002, quando feriu outro cidadão com uma perfuração na barriga após uma discussão.

O indivíduo foi localizado enquanto trabalhava em uma travessia de barco em Rodrigues Alves, e, em virtude do cumprimento do mandado, foi encaminhado ao sistema penitenciário. Ele aguardará a audiência de custódia, momento em que serão definidos os procedimentos subsequentes em relação ao processo legal.

A ação da PCAC destaca seu compromisso constante em assegurar a justiça, paz e a ordem pública no município de Rodrigues Alves.

Assessoria/ PCAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram