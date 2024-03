Mais um caso chocante foi registrado no Acre, desta vez em Tarauacá, onde um detento monitorado, identificado como Ademilton Júnior Lima da Silva, foi encontrado morto por policiais penais no Ramal do 27.

O homem apresentava sinais de tortura, com cortes nos joelhos e ferimentos nas costas, indicando que foi brutalmente torturado antes de ser executado.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e o corpo será encaminhado para Cruzeiro do Sul para exames cadavéricos. A investigação aguarda o laudo pericial para determinar as circunstâncias precisas da morte do detento monitorado.

Por AcreOnline.net

