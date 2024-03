Após vazante do Rio Iaco que, ao meio dia desta terça-feira, 5, registrou 16,40 metros, o governo do Acre visitou os abrigos oficiais mantidos pela Prefeitura de Sena Madureira. Quatro escolas estaduais e dois ginásios poliesportivos ajudam a abrigar mais de 916 pessoas retiradas das 11 regiões de áreas alagadas pelo rio e o represamento de igarapés na zona urbana do município.



O titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, enviado pelo Estado para acompanhar a situação na região do Iaco, esteve nas visitas com o comandante do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), 1º tenente Gustavo Marinho, do secretário municipal de Assistência Social, Daniel Herculano da Silva Filho e de técnicos do Deracre e da prefeitura.

“A ideia é de alinhamento entre as instituições parceiras nesse momento difícil, analisando cada detalhe para oferecermos a segurança necessária no retorno dessas famílias às suas casas. O prefeito Mazinho Serafim e toda a sua equipe têm feito com êxito a parte que compete ao Município. O governo quer somar, com isso, ajuda a diminuir os possíveis danos”, informou Mesquita.

De acordo com o relatório das equipes técnicas do Estado e do Município, ao todo, 150 pessoas estão abrigadas nas escolas estaduais Fontenele de Castro, Raimundo Hermínio de Melo e Raimundo Magalhães – esta última no Segundo Distrito da cidade. Outros 300 desabrigados permanecem no Ginásio Hemilton Gadelha e na ⁠Quadra da Escola Dom Júlio Mattioli, espaços cedidos pela Secretaria de Estado de Educação para auxiliar as vítimas das enchentes.



“Todos os dias essas famílias têm a garantia de três refeições diárias. Nesse momento, a ajuda do governo é fundamental para diminuir os impactos provocados pelas cheias. A boa notícia é que o Rio Iaco apresenta vazante”, analisou Daniel Herculano.

Herculano pediu ajuda ao Programa Juntos pelo Acre na doação de cestas básicas e kits de limpeza que irão ajudar no período pós-cheia. O CBMAC estuda autorizar o retorno das famílias às suas casas quando o Rio Iaco estabilizar na cota de 14 m.

Jairo Carioca Agência de Noticias do Acre

Fotos: Jean Lopes/Emater

