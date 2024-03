Consumidores em Sena Madureira agora têm mais opções de peixes brancos frescos, com a chegada de 800 quilos de branquinha e 200 quilos de piau no mercado local. Originária de Humaitá (AM), a branquinha e o piau de Cruzeiro do Sul estão disponíveis para compra.

Segundo o pescador Gean, a branquinha está sendo vendida por R$ 20 o quilo, enquanto o piau está sendo comercializado por R$ 30. Os consumidores podem esperar peixes de excelente qualidade, prontos para serem desfrutados.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram