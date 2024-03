A banda de forró Calcinha Preta também aderiu ao projeto Juntos Pelo Acre. O anúncio do apoio dos integrantes do grupo musical sergipano à iniciativa do governo do Estado para levar ajuda humanitária às famílias afetadas pela alagação foi feito pelo empresário que representa a banda no Acre, nesta terça-feira, 5, na Biblioteca Pública. A banda doou a quantia de R$ 30 mil.

Em nome do Calcinha Preta, o empresário Leôncio Castro, que deve trazer o grupo para show no Acre ainda este mês, anunciou a doação de parte do cachê da banda. “A gente sabe o que é viver uma alagação. Essa foi a forma que achamos de incentivar todo o empresariado acreano, nesse momento, a fazer a sua parte também”, disse Leôncio.

O valor doado será destinado à conta oficial da campanha e revertido nos itens necessários para doação. “Todo apoio, toda solidariedade é bem-vinda. Agora, especialmente, com uma banda nacional, por meio dos empresários que representam a Bartô e Marca empreendimentos, ajudando o Estado a levar mantimentos às famílias. Então, quero agradecer todo o apoio que temos recebido”, enfatizou o secretário de Governo, Alysson Bestene.

Além da doação em dinheiro, o grupo Calcinha Preta estará colaborando com uma campanha em nível nacional, encabeçada pelos músicos Daniel Dial e Bel Oliver. O vídeo oficial da campanha foi apresentado hoje ao secretário de Governo e a vice-governadora, Mailza Assis.

Apoio local

No estado, a população local também tem aderido à ação de governo. Na tarde desta terça-feira, um grupo de estudantes da escola João Calvino foi à Biblioteca Pública, entregar o lote de garrafas de água mineral arrecadado.

Como colaborar

O projeto Juntos Pelo Acre visa proteger a integralidade das pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social. Coordenado pela Secretaria de Governo (Segov), a iniciativa mobiliza todos os órgão do Estado. Atualmente, a prioridade é garantir ajuda humanitária às famílias afetadas pela alagação.

Nesse sentido, a campanha busca arrecadar alimentos, roupas, produtos de higiene. Os donativos podem ser entregues na Biblioteca Pública. Doações em dinheiro podem ser feitas diretamente na conta oficial da campanha, via PIX, por meio da chave 5052024.

Cleide Santos Agência de Noticias do Acre

Fotos: José Caminha/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram