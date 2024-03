A mesa diretora da Câmara Municipal de Rio Branco decidiu suspender as atividades no plenário da Casa Legislativa nesta semana em decorrência da enchente do Rio Acre.

De acordo com o presidente do parlamento municipal, vereador Raimundo Neném (PSB), o motivo da suspensão é em decorrência da situação de emergência decretada pelo Poder Público.

“Decidimos encerrar as sessões durante essa semana para ajudar as pessoas que estão precisando e muitos vereadores estão empenhados retirando as famílias e não teve quórum suficiente para abrir os trabalhos”, explicou.

Ainda de acordo com Neném, as sessão serão retomadas na terça-feira da semana que vem, 12 de março. “Na terça a gente retorna em virtude da situação de calamidade”, disse.

Por fim, o vereador ressaltou que tem visitado diariamente os bairros atingidos pela alagação e fiscalizado os abrigos que estão recebendo as famílias desabrigados ou desalojadas.

“Ontem [segunda, 4] estive visitando o Parque de Exposições, desta vez com a companhia do procurador-geral do MPAC, Danilo Lovisaro. Conversamos com as pessoas, verificamos novamente as acomodações, todo a estrutura para garantir o melhor atendimento a nossa população. É um momento delicado para essas famílias, portanto, seguimos na luta para minimizar o sofrimento de todas essas pessoas. A Câmara Municipal está aqui para ajudar”, frisou Neném.

O vereador destaca que os boxes seguem o mesmo padrão do ano passado e tendo sido construído vários boxes extras. “Foram construído 870 boxes, sendo que ainda tem espaço disponível para receber famílias. A parte de zoonoses, com acolhimento dos animais das pessoas desabrigadas, também está funcionando e em expansão. Aqui é um trabalho de muitas mãos”, disse.

por Marcela Jansen

