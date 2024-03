No fatídico dia 03 de fevereiro de 2024, um crime de natureza grave abalou profundamente a serenidade do município de Bujari. Um jovem de 25 anos, identificado como morador em situação de rua, foi vítima de um ato de extrema violência, perdendo a vida após ser submetido a uma brutal sessão de tortura. O perpetrador, um indivíduo de apenas 21 anos, valendo-se de instrumentos contundentes como uma madeira e um facão, consumou o ato de agressão que resultou no falecimento da vítima.

Os esforços diligentes dos investigadores da Polícia Civil de Bujari resultaram na rápida identificação e captura do suspeito, efetivada na última sexta-feira, 1º de março de 2024. O desdobramento dos acontecimentos gerou uma comoção generalizada na comunidade, sendo acentuada pela extrema crueldade evidenciada no crime.

O Delegado encarregado do caso, Dr. Bruno Coelho, informou que as investigações encontram-se em estágio avançado e que nos próximos dias o Inquérito Policial será encaminhado ao Poder Judiciário para os devidos desdobramentos legais. Perante o contexto trágico que se apresenta, aguarda-se com ansiedade e expectativa a justa aplicação das normas jurídicas para a responsabilização do autor pelos seus atos, visando à preservação da ordem e da segurança pública em Bujari.

ASCOM PCAC Bujari

