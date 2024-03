Na manhã desta segunda-feira, 4, um morador da comunidade São João, localizada na zona rural de Sena Madureira, no interior do Acre, registrou em vídeo uma vazante considerável no Rio Iaco.

Segundo o relato do morador no vídeo, a vazante pode ter alcançado até 4 metros, o que representa uma redução significativa no volume de água do rio.

Traremos mais informações conforme disponíveis.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

