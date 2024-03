Em meio às adversidades provocadas pelas enchentes que assolam Sena Madureira, a Prefeitura demonstra um compromisso incansável em fornecer apoio essencial às famílias afetadas. Uma cozinha emergencial foi montada para a produção diária de centenas de marmitas.

Desde o café da manhã até o jantar, uma equipe dedicada trabalha ininterruptamente para atender não apenas aos desabrigados, mas também aos voluntários, militares e integrantes da Prefeitura envolvidos nas operações de socorro. As marmitas, cuidadosamente embaladas, são distribuídas em 11 locais de abrigo, incluindo quadras poliesportivas e escolas públicas. Hoje, por exemplo, são 736 pessoas abrigadas.

O secretário municipal de Cidadania, Daniel Herculano, enfatizou que a prioridade do prefeito Mazinho é assegurar alimentação e água potável para as famílias atingidas. “É o mínimo que podemos fazer diante dessa situação. As famílias já enfrentam grande dificuldade porque tiveram que sair de suas casas, e a prefeitura tem oferecido desde o primeiro dia a alimentação necessária a essas pessoas”, destacou Herculano.

A mobilização exemplar da prefeitura de Sena Madureira reflete a competência da equipe envolvida, solidariedade e empatia necessárias em momentos desafiadores. A comunidade se une em prol da superação, demonstrando que, juntos, podemos enfrentar e superar as adversidades que a natureza nos impõe.

Por Radar 104

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram